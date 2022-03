Polémica en la Copa del Mundo de gimnasia artística que se está disputando en Doha. Ivan Kuliak, ruso, ha subido al podio luciendo en su maillot una especie de 'Z' formada por esparadrapos a la altura de su pecho.

Esa letra luce en los carros de combate y vehículos blindados de transporte rusos que actúan en la invasión a Ucrania.

Su significado, o explicación, sigue sin estar del todo clara. Podría ser para evitar el fuego amigo, para saber dónde se dirige la unidad en cuestión o para dejar claro qué misión tiene.

Kuliak recibió entrenamiento militar en 2021 y, además, ha compartido podio con el ucraniano Illia Kovtun.

Aparte de no poder participar en los campeonatos de Europa ni en competiciones que organice la Federación Internacional de Gimnasia, Kuliak puede recibir sanción por exhibir este símbolo.

Fue bronce en la prueba en disputa, por el oro que se llevó el ya mencionado Kovtun, ucraniano, con quien posó en el podio.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO