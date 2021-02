Mario Miranda se llevó un gran susto cuando iba entrenando con su bici. El ciclista granadino entró en un camino cortado que estaba sin señalizar y al chocar con un cable prácticamente invisible cayó al suelo.

El cable le produjo heridas en sus antebrazos aunque ha afortunadamente Mario no sufrió lesiones graves. 'Jugones' ha hablado con él tras su aparatoso incidente.

"Venía en esta dirección y me he comido el cable entero, que me dio a la altura de los brazos", cuenta el ciclista que iba a gran velocidad con su bicicleta y cuando vio el cable ya era demasiado tarde.

Mario comenta que han arreglado el cable para que se pueda ver junto con un cartel de prohibido el paso. Aunque que cuando él paso por el camino, que resultó ser una propiedad privada, no había ninguna señal a la vista que impidiera circular. "Simplememte estaba el cable, sin ningún tipo de señal", dice.