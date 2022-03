El mundo del ciclismo está de luto después de la tragedia que ha ocurrido en Estados Unidos. Los cuerpos de un matrimonio de ciclistas han sido encontrados degollados y sin vida en uno los márgenes de una carretera en Florida.

La policía de Daytona Beach ha pedido, este lunes, la colaboración ciudadana para tratar de encontrar al autor de los hechos, que se dio a la fuga y dejó abandonados ambos cuerpos, cuya identidad no se ha anunciado públicamente.

El propio jefe del Departamento de Policía de Daytona Beach, Jakari Young, reconoce no haber vivido nunca nada así: "Este es probablemente uno de los incidentes más viciosos y espantosos que he presenciado en mis 20 años de policía".

@DaytonaBchPD is currently investigating a double homicide that occurred overnight in the 700 block of N. Wild Olive. Both victims suffered multiple stab wounds and lacerations. Suspect information is limited to..(CONTINUED) — Chief Jakari Young (@ChiefJakari) March 6, 2022

Al llegar al lugar del crimen, los agentes policiales pensaron que las dos personas podían haber sido atropelladas por algún vehículo, pero tras inspeccionar ambos cuerpos encontraron varias heridas de arma blanca y les habían cortado por la zona de la garganta, según la información ofrecida por el canal de televisión 'WESH2' de Orlando.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Pueden ser incluso víctimas seleccionadas al azar por el asesino, porque todo parece indicar que no se trata de un robo. La petición de la Policía a la ciudadanía incluye la búsqueda de "un hombre de raza no especificada que llevaba unos pantalones de color claro o blanco y posiblemente una mochila".