Milan Vader, ciclista del equipo Jumbo-Visma cycling, sufrió una grave caída en la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco 2022. Fue trasladado al hospital por fracturas en varias vértebras y costillas, con un neumotorax y las dos arterias carótidas muy afectadas.

"Tras las noticias sobre Milan Vader, tras su caída en la etapa de hoy de Itzulia, queremos informaros de que su situación es estable", según el comunicado del equipo Jumbo-Visma cycling, publicado en la mañana del 8 de abril. A expensas de nuevas informaciones por parte del club, el neerlandés "está recibiendo muy buena atención médica".

