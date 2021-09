El equipo Movistar ha vivido una de las situaciones más esperpénticas y surrealistas que se recuerdan en el ciclismo. Miguel Ángel López, más conocido como 'Superman' López, abandonó en la penúltima etapa tras saberse fuera del podio sin tener absolutamente ningún problema físico.

Fue porque, según parece, se rebeló contra su propio equipo, algo que ni ellos mismo se esperaban. Negando con la cabeza, comenzó a 'escapar' de Patxi Vila, director del equipo, y tan solo cuando Imanol Erviti llegó a él fue cuando se subió a un coche para abandonar.

Eso fue el final de todo. Antes se había bajado de la bicicleta para empezar a correr en dirección contraria cuando quedaban tan solo 22 kilómetros de etapa.

Es una muestra más de la lucha de egos que hay en el ciclismo y sobre todo en el equipo Movistar.

Tal fue la situación que Enric Mas no tenía ni idea de lo que estaba pasando, algo que quedó claro tras la etapa cuando se le escuchó por la radio.

Y es que el corredor no atacó porque no quería sacarle más ventaja a 'Superman' López. Y no sabía absolutamente nada de lo que había ocurrido.