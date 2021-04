Nacer Bouhanni fue protagonista en un choque con Jake Stewart en la prueba Cholet-Pays de la Loire. Y desde entonces está viviendo un auténtico infierno. El ciclista está recibiendo "cientos de mensajes" con insultos racistas a través de las redes sociales.

"Esto es demasiado. He estado recibiendo cientos de mensajes durante ocho días, se está convirtiendo en acoso. No soy el único que ve lo que está pasando en las redes sociales. ¿Por qué nadie hace nada cuando este tipo de gente nos llama constantemente 'cerdos' o 'terroristas' o me dice 'vuelve a tu sucio país, magrebí'?", denuncia en 'L'Equipe'.

El esprinter comentó que en alguna web de ciclismo se indicaba que "debería volver a África, que soy un criminal, que soy un norteafricano que necesita ser internado", mostrando emojis de cerdos, según reflejó Bouhanni en Instagram.

"Nací en Francia y voy a presentar una denuncia, porque ya llevo mucho tiempo aguantando esto y me he quedado callado, pero esta vez no lo voy a dejar pasar. Nunca más", finaliza en su mensaje en Instagram.