Pau Gasol bendice a Luka Doncic en su llegada a Los Ángeles Lakers: "¡Haz historia!"

Pau Gasol ha sido el siguiente en reaccionar al sorprendente fichaje de Luka Doncic por Los Ángeles Lakers. El pívot, considerado una leyenda en la franquicia californiana, no ha desaprovechado la oportunidad de reaccionar al terremoto que ha sacudido a la mejor liga del mundo de baloncesto.

El exjugador del equipo angelino citó la publicación con la que los Lakers anunciaban la 'bomba' de este mercado de fichajes invernal de la NBA: "Sí, ha ocurrido de verdad. Bienvenido a Los Ángeles, Luka". En la foto, Doncic luce su dorsal '77' marca de la casa.

"¡Bienvenido a Los Ángeles, @luka7doncic! Estoy emocionado de verte de morado y dorado! La familia de los Lakers es especial: ¡disfruta el viaje y haz historia!", ha manifestado Pau Gasol en sus redes sociales con la llegada.

La franquicia purpura y dorada se adjudica una de las grandes superestrellas de la NBA. El esloveno que va a camino de cumplir 26 años este mes de febrero está a destinado a suceder a LeBron James, aunque a sus 40 años sigue en un estado físico formidable y no se vislumbra a priori una retirada del alero.

A cambio, los Lakers han traspasado a la mano derecha de Lebron, Anthony Davis. El ala pívot, que fue capital para el anillo de NBA 2020 conquistado por los californianos, ha sido claramente la moneda de cambio para que se completara el fichaje histórico de Luka Doncic por la escuadra angelina.

Welcome to LA, @luka7doncic! 💜💛 Excited to see you in purple & gold. The Lakers family is special—enjoy the journey and make history! 🏀🔥 https://t.co/jRLcCZhri4