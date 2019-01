Los Spurs ganan uno de los partidos del año a los Thunder con Aldridge metiendo 56 puntos

El ala-pívot LaMarcus Aldridge anotó 56 puntos, su mejor marca como profesional, y los Spurs de San Antonio, superaron un triple-doble del base Russell Westbrook de 24 tantos, 24 asistencias y 13 rebotes, al ganar en la prórroga por 154-147 a los Thunder de Oklahoma City.

Aldridge consiguió siete puntos en la segunda doble prórroga y el base segundo año Derrick White aportó otros cuatro, hizo un robo y puso un tapón al alero Jerami Grant de los Thunder que permitieron a los Spurs ponerse con parcial de 148-144 a falta de dos minutos por jugarse, que fue la ventaja definitiva.

Aldridge, que también aportó nueve rebotes y cuatro asistencias, había establecido su mejor marca encestador el pasado 23 de marzo del 2018 cuando consiguió 45 puntos frente a los Jazz de Utah. Mientras que el escolta DeMar DeRozan, que no tuvo su mejor inspiración encestadora, acabó el partido con un doble-doble de 16 puntos y 11 asistencias, pero anotó siete canastas de 22 tiros de campo.

El pívot español Pau Gasol, que salió de titular con los Spurs, jugó 16 minutos y se fue sin anotación al no hacer ningún tiro a canasta. El jugador de Sant Boi si tuvo presencia dentro de la pintura, donde realizó una gran labor al capturar tres rebotes defensivos, dio tres asistencias, recuperó un balón, puso dos tapones y cometió dos faltas personales.

Los Thunder, a pesar del gran partido de Westbrook, y los 30 puntos que consiguió el alero Paul George, líder encestador del equipo, al final no pudieron evitar la séptima derrota consecutiva que sufren frente a los Spurs. El escolta español Álex Abrines se perdió el octavo partido consecutivo con los Thunder tras haber estado tres de baja y el resto con permiso del equipo para tratar "asuntos personales".

