El pasado 17 de enero el Real Madrid hizo oficial la renovación del contrato de Rudy Fernández. El alero balear continuará vestido de blanco hasta 2022, cumpliendo así diez temporadas con el club.

Sin embargo, a pesar de haber renovado, no es seguro que finalice lo que ha firmado, puesto que su final podría llegar antes. "Este último contrato empieza a ser no el final, pero se aproxima. Lo acabaría con 37 años, pero voy a ir día a día. Hay que ver cómo me siento físicamente. Cuando no me vea capaz de ayudar al equipo, daré un paso a un lado para que venga otro", ha confesado en los primeros 'Diálogos paralímpicos' de la agencia Servimedia.

Aunque no piensa demasiado en su retirada, en caso de que ocurriese, lo que sí que tiene claro es que quiere seguir ligado al deporte que tanto le ha dado: "Tras estas temporadas tan largas, me gustaría pasar tiempo con la familia. Me gustaría seguir vinculado al baloncesto y trabajar en mi fundación. Por ahora voy día a día, pero no me veo capaz de ser entrenador. No me llena".

Y es que Rudy ha sido una pieza clave en el baloncesto español y junto al Real Madrid colecciona ya dos Euroligas, cinco Ligas, cuatro Copas del Rey, cinco Supercopas de España y una Copa Intercontinental. A todo esto hay que sumarle su palmarés con la selección española: dos Mundiales y tres Eurobasket. Pero eso no es todo, porque a nivel individual también ha logrado un MVP de la Final de la ACB, un MVP de la Copa del Rey, un MVP de la Supercopa, dos inclusiones en el quinteto ideal de la ACB y dos inclusiones en el quinteto ideal de la Euroliga, y esto solo vestido de blanco.

El próximo partido en el que se podría ver al balear es frente al Anadolu Efes, donde si juega protagonizaría su regreso tras los últimos problemas que le ha estado dando la espalda. "Estoy en dinámica de equipo y si Pablo me ve bien para estar, ojalá que pueda hacerlo", ha asegurado Rudy.

El jugador sabe que necesitan ganar porque el equipo viene de acumular varias derrotas seguidas por lo que necesitan "cambiar el chip" y "ganar al Efes es la mejor manera" de hacerlo.