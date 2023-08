El baloncesto español está conmocionado con Ricky Rubio, baja para España en el Mundial por motivos de "salud mental". Muchos jugadores han lanzado mensajes de apoyo al jugador de los 'Cavs' que se repuso tras una lesión de año y medio, pero acuso mentalmente la exigencia de una temporada muy dura.

Mientras tanto, la selección llegó ayer al Training Center Higuerón de Fuengirola para preparar dos partidos que significarán las dos primera prueba de fuego para los de Sergio Scariolo, ante Eslovenia y Estados Unidos.

Tanto el seleccionador como el capitán, Rudy Fernández se mostraron afectados por la situación. A pesar de ello, Rudy cree que Ricky es "muy valiente": "Personalmente me siento fastidiado por no haberme dado cuenta en esa situación porque hemos estado con él y no hemos sido capaces de verle, de estar con él cuando lo necesitaba".´

Por su parte, Sergio Scariolo no dudó en darle fuerza y el apoyo necesario con unas gratificantes palabras: "Tenemos que dejarle tiempo para que se encuentre con energía y con fuerza para volver a jugar al baloncesto"