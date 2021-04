Luka Doncic ha vuelto a ser decisivo en la victoria de los Dallas Mavericks frente a los Memphis Grizzlies por 114-113. El esloveno volvió a deslumbrar en el final del partido metiendo un triple ganador al alcance de muy pocos jugadores.

Faltaban 1,8 segundos para el final del partido. Memphis ganaba de dos y la última posesión era de los Mavs, que se encomendaron a Doncic, como no iba a ser de otra manera. El base de Dallas recibió el balón de espaldas a canasta y prácticamente sin opciones de armar un buen lanzamiento. Pero Doncic logró darse la vuelta, deshacerse de hasta dos rivales y lanzar desde la línea de tres a una mano y totalmente desequilibrado. La bola entró y Doncic conseguía su segundo tiro ganador en su carrera en la NBA ante el júbilo y la estupefacción de sus compañeros ante semejante jugada.

Tras el encuentro ni él mismo se creyó su sensacional lanzamiento. "Me sorprendió mucho cuando entró. Esos son los mejores sentimientos. Me estaba cayendo. Así que tuve suerte. Pero lo aceptaremos", dijo tras la victoria. Su entrenador, Rick Carlisle no dudó en deshacerse en elogios hacia Luka. "Pon la bola en sus manos y él cree que todo es posible", afirmó el técnico de Dallas.

Doncic volvió a ser decisivo no solo en el final del encuentro sino durante el transcurso del mismo. El ex del Real Madrid anotó 29 puntos, cinco rebotes y dos asistencias.