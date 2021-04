Reggie Miller ha sido uno de esos jugadores fieles a un solo un equipo. El exjugador de la NBA militó durante toda su carrera en Indiana Pacers. Durante sus 18 temporadas en la misma franquicia de Indianápolis, los episodios que más se recuerdan son los partidos de play-off con los Chicago Bulls de Michael Jordan.

En la década de los 90 ambos equipos protagonizaron una dura rivalidad, que siempre se saldó con victorias de los Bulls. Tanto él como Jordan dejaron duelos épicos y también piques y cruces de declaraciones que provocaron una constante enemistad que perdura a día de hoy.

En un reportaje de la 'ESPN', Reggie Miller ha sido muy contundente cuando fue preguntado por si hubiera dejado Indiana para dar el salto a ganar un anillo en otro equipo. "No. Y si Michael Jordan alguna vez me hubiera llamado y tratado de convencerme para que fuera a Chicago, le habría dicho que se fuera a la mierda", afirma el exescolta de Indiana.

Y es que su relación con Michael Jordan nunca fue buena ni en la cancha ni fuera de ella. Incluso más de 20 años después de su último duelo el '31' aun guarda rencor al '23'. "Si ahora me cruzara con Jordan, probablemente le pegaría un puñetazo", dijo Miller en el programa de Dan Patrick el año pasado, donde reconoció que participó a regañadientes en 'The Last Dance', documental de la estrella de los Bulls.