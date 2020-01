El mismo día que se publicaron los primeros resultados de la votación para el 'All Star' donde Doncic fue el jugador más votado con más de un millón de votos, el esloveno demostró frente a los Nets que se merece jugar el Partido de las Estrellas.

Fue Luka quien lideró todo el partido volviendo a hacer un doble-doble, pero su gran momento fue al final del último cuarto. En tan solo siete minutos llegó a encestar 13 puntos, más que todos sus rivales juntos.

Después de hacer historia tras convertirse en el primer extranjero y europeo que lideraba la votación popular del 'All Star', sigue exhibiéndose partido tras partido. Esto solo acaba de empezar, porque Doncic tan solo tiene 20 años y le queda mucho camino por delante.

El más votado para el 'All Star'

Los primeros resultados de las votaciones de los aficionados para elegir el All Star desvelan que Luka Doncic es el más votado de todos los jugadores con 1.073.957 votos. Le siguen Antetokounmpo, LeBron James y Trae Young. No sorprende este resultado ya he el de Dallas ha estado batiendo récords partido tras partido, con triples dobles y jugadas para recordar.