El jugador señalado para ser el gran nombre de la NBA de los próximos años ya se ha declarado "elegible" para el draft. Ya está en la lista. Ya es uno más para la selección y para llegar a la mejor liga de baloncesto del mundo. Porque sí, era un secreto a voces, pero hasta ahora Victor Wembanyama no había hecho oficial que quiere formar parte de los jugadores drafteados por las franquicias.

Ahora ya es una realidad: "Es algo muy loco eso de declararme elegible para el Draft".

"Creo que aún no lo he asimilado, pero desde muy joven me di cuenta de que quería jugar en la NBA y se va haciendo realidad", cuenta en la 'ESPN'.

Y sigue: "Soy muy afortunado de tener el sueño al alcance de mi mano".

Un sueño que tiene todas las papeletas para ser la elección número 1 del draft 2023. Porque desde LeBron James y Zion Williamson no se había visto algo igual. Porque desde ambos no estaba tan claro quién sería el primer nombre de la lotería.

Pistons, Spurs, Rockets... y Hornets

Mientras se decide el orden en la lotería del draft, las tres franquicias que más opciones tienen de elegir primero (Pistons, Spurs y Rockets, con un 14%) se frotan ya las manos por tener a un jugador que puede hacer avanzar y mucho una reconstrucción.

El siguiente en la lista es Charlotte Hornets, que cuenta con casi un 12,5% de opciones de elegir el número 1 de draft. Todo, mientras Michael Jordan ultima la venta de la franquicia.

Tras los cuatro favoritos aparece Portland Trail Blazers, incapaces de dar un proyecto ganador a Damian Lillard. Y después de ellos, Orlando Magic, Indiana Pacers, Washington Wizards... Los Mavs de Doncic, décimos con un 3% de posibilidades.