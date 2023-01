Usain Bolt, una de las grandes leyendas del deporte de toda la historia, ha hablado de nuevo tras ser víctima de un fraude multimillonario en una de sus cuentas bancarias. El jamaicano, según sus abogados, habría perdido más de 12 millones de dólares.

El atleta, eso sí, ha negado que esté "arruinado" pero sí admite que está "golpeado" por perder todo ese dinero.

"Las pérdidas me han golpeado. Todo el mundo sabe que tengo tres hijos, y que cuido de mis padres", cuenta un deportista que tenía ese dinero para su familia y para destinarlo a obras sociales en Jamaica.

Bolt afirma que tiene miedo de no poder recuperar ese dinero: "Es triste porque he perdido aquello por lo que he trabajado duro".

"Pero no importa lo que esté pasando en este momento. Quiero a mi país y siempre lo querré. Haré lo que esté en mi mano para ayudar", relata Bolt.

Los abogados de Usain Bolt han presentado ya un recurso de demanda contra Stocks and Securities Limited, y cuentan con que lo "esperado" sea que el dinero vuelva a su cliente... y con lo "inesperado", en caso de que no sea así en un fraude que supera los 1.200 millones de dólares.