Kevin Durant consiguió que se legalizara el uso de la marihuana en la NBA, como ha sucedido con el nuevo convenio colectivo entre la liga y los jugadores, gracias a una llamada.

La estrella de los Phoenix Suns así lo ha dejado saber en su participación en el programa 'Game Plan de CNBC Events', donde detalla cómo fue dicha llamada al comisionado de la NBA.

"Llamé a Adam Silver y abogué por que quitara la marihuana de la lista de sustancias prohibidas. Él estuvo de acuerdo, no tuve que decirle mucho, es la NBA, todo el mundo lo hace, es como el vino", asegura Durant.

El alero, que ha reconocido públicamente en más de una ocasión que consume dicha sustancia desde los 22 años, cuenta también con inversiones en empresas dedicadas a la marihuana y asegura que "no hay el estigma en el país y en el mundo que había".

Asimimso, Kevin aprovechó para destacar que, al igual que LeBron James, le gustaría contar con su propia franquicia de la NBA: "Seattle sería el lugar ideal. Merecen tener un equipo allí otra vez. Me encantaría ser una parte de la NBA en esa moda".

At #GamePlan23@KDTrey5 discusses his business ventures in the marijuana industry with @andrewrsorkinpic.twitter.com/IdByyZvAPV