Michael Jordan ya tiene un nuevo premio en sus vitrinas... pero no es algo deportivo. Es más bien audiovisual, pues la leyenda de la NBA y más concretamente de los Chicago Bulls ha visto cómo su documental 'The Last Dance' ha ganado un Emmy.

Ha sido en la categoría a 'Mejor Documental' o 'Serie de no ficción' donde se ha coronado el producto, que han visto más de 30 millones de personas fuera de Estados Unidos.

'The Last Dance' ha sido una de las obras más polémicas de todas las que han visto la luz este año. Y es que el documental nos mostró a un Jordan nunca antes visto y también los entresijos más desconocidos de la franquicia de los Chicago Bulls, en las que 'Air' era la gran estrella.

En él vimos el auténtico carácter de Michael, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Al igual que también vimos a sus compañeros, y también asistimos a un sinfín de reacciones, tanto a favor como en contra, de los que vieron o aparecieron en el documental.

"Gracias a Michael Jordan por darnos su tiempo. Por su honestidad y por su franqueza. También a los otros 105 que se sentaron con nosotros. Espero que pusíeramos luz en un año complicado", dijo Jason Hehir, director del documental.

La obra se impuso a Hiullar, American Masters, McMillions y a Tiger King, otro producto que ha batido récords en Netflix.

Te puede interesar

Craig Hodges, el compañero de Jordan vetado en su documental: "A Michael no le gustaba el 'baile' del activismo político"

Los memes de Michael Jordan tras la emisión de 'The Last Dance'

Michael Jordan se lleva otro 'zasca' de un ex NBA: "Hoy nadie querría jugar con él"