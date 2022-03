LeBron James ya ha ganado un 'título' en este 2022. Con Los Angeles Lakers siendo la gran decepción de la temporada, pudiendo quedarse incluso fuera del 'play in' con un duelo directo ante los Pelicans, el alero, cuatro veces campeón del anillo de la NBA, se ha llevado el premio a peor actor por la secuela de Space Jam.

Y es que Space Jam:A New Legacy fue una de las grandes protagonistas de la gala de los 'Razzie', con no pocas nominaciones y con no pocas 'victorias' en el evento.

Porque aparte del peor actor del año, el film se llevó 'peor pareja en pantalla' y 'peor nueva versión, copia o secuela'.

Se quedaron, eso sí, sin el premio a Peor Película del Año... y había no pocas opciones para poder llevarse ese galardón.

La secuela de la mítica Space Jam, protagonizada por Michael Jordan y los Looney Tunes, no cumplió con las expectativas ni en cuanto a crítica ni tampoco en cuanto a taquilla, a pesar de ser una de las películas más esperadas de 2021.

Pero no, no ha dado con la tecla y se quedó lejos de esa magia de la primera parte con el jugador de los Bulls de protagonista.

En la NBA, los Lakers van a tener que sudar y mucho para conservar su plaza en los play in ante la amenaza de New Orleans y de San Antonio. Los Pelicans y los Spurs, al acecho. Uno de los tres se quedará fuera...