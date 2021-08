Los Ángeles Lakers han reiniciado su reconstrucción para volver a ser campeones de la NBA. Y su plan está más que claro: la veteranía será la clave de la nueva plantilla, siempre liderada por LeBron James.

Dos han sido los principales fichajes del equipo angelino, que la pasada temporada no llegó a alcanzar las finales: Russell Westbrook y Carmelo Anthony. Ambos de más de 30 años.

Estos movimientos en el mercado han llegado incluso a provocar las mofas en Estados Unidos, calificando a estos Lakers como un equipo de "abuelos". Y esas críticas no han gustado nada a LeBron.

Este ha sido su mensaje en redes sociales: "Seguid hablando de mi equipo, de la edad de nuestro personal, de cómo jugamos, cuánto nos lesionamos, de que ya ha pasado nuestro momento en la NBA etc etc etc Solo hacdeme un favor, POR FAVOR. Y digo POR FAVOR. Mantened esa misma narrativa y esa ENERGÍA cuando esto empiece. Eso es todo lo que pido. #Gracias".

Lakers, junto a Brooklyn Nets y los campeones, los Bucks, volverán a aspirar al anillo de la NBA. El inmenso reto de un LeBron que quiere seguir acumulando éxitos en su brutal carrera en el baloncesto.