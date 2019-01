Harden se pone el traje de MVP y destroza a los Grizzlies con un triple-doble de leyenda

La figura del escolta James Harden brilló más que nunca en la última jornada de la NBA del año 2018 al establecer nueva marcas, recibir por segunda vez el premio de Jugador de la Semana y reivindicar su condición de actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

Harden dio otra exhibición de juego completo al aportar un triple-doble de 43 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias que permitió a los Rockets de Houston vencer por 113-101 a los Grizzlies de Memphis y lograr el quinto triunfo consecutivo. Antes del partido, disputado en el Toyota Center, Harden había sido nombrado Jugador de la Semana en la Conferencia Oeste, y lo celebró al lograr por cuarto encuentro consecutivo 40 o más puntos.

