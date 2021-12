Ricky Rubio cayó lesionado en los últimos minutos del partido que Cleveland Cavaliers estaba disputando ante los Pelicans. El español estaba teniendo una de las mejores actuaciones de toda su carrera deportiva en la NBA, rozando el triple doble con 27 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias.

A falta tan solo de dos minutos para el final, cuando el base protagonizaba una penetración a canasta con el balón, resbaló y se vieron gestos ostensibles de dolor en su rodilla izquierda. Su entrenador, J.B. Bickerstaff, dijo que están a la espera de las pruebas médicas, ya que todavía se desconoce el alcance de la lesión, pero las sensaciones en los Cavs no son positivas.

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y