El documental 'The last dance' está dando mucho que hablar. Y algunos de los que en él aparecen no están contentos con el resultado. Horace Grant, miembro de aquellos legendarios Chicago Bulls, asegura que "no es real" ya que "está muy editado". "Los compañeros de equipo respondían a Michael Jordan", ha asegurado en 'ESPN'.

Asimismo, Grant ha hablado de uno de los episodios más polémicos, en el que se le acusa de filtrar a los periodistas historias del vestuario. "¿Por qué demonios quería mencionar eso? ¿Qué tiene que ver eso con algo? Quiero decir, si quieres llamar a alguien un soplón, eso es ser un maldito soplón allí mismo, es una mierda", afirma.

Por otro lado ha hablado de su tensa relación con Jordan y su marcha de los Chicago Bulls con destino a Orlando. "¿Por qué MJ solo me señalaría a mí? Sam (el periodista que escribió el libro 'The Jordan Rule's) y yo siempre hemos sido grandes amigos. Somos todavía grandes amigos. Pero la santidad de ese vestuario nunca pondría nada personal ahí fuera", explica.

Y lanza una advertencia: "Si MJ me guarda rencor, arreglemos esto como hombres. Hablemos de eso. O podemos resolverlo de otra manera. Pero, aun así, él sale y dice esto de que yo fui la fuente detrás".

La relación de Michael Jordan con casi todos sus compañeros de vestuario siempre fue difícil. El 23 tensaba la cuerda al máximo, provocando constantemente. Él mismo llegó a reconocer antes de salir a la luz el documental que la gente le vería "como un monstruo".

"Miente, miente y miente", continúa defendiéndose Horace Grant, que logró su venganza con los Orlando Magic, eliminado en los playoffs de 1994 a los Bulls de Jordan, los Bulls de los seis anillos.