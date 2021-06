Shaquille O'Neal es una bestia. Ya lo era antes, cuando jugaba en la NBA, y también incluso cuando se retiró. Pero ahora está a tope, está prácticamente como cuando era deportista profesional tras seguir una buena dieta y una tremenda rutina de entrenamientos con una hora de trabajo al día.

Y es que una de las grandes leyendas de la NBA reconoce que el 2020 fue malo, muy malo: "Mi hermana falleció... y luego Kobe Bryant. No quería hacer nada".

"Cuando eso pasa, y quieres evitar todos los problemas, hay dos cosas que hacer: comer y ver series", afirma en 'Men's Journal'.

Pero ahora todo ha cambiado: "Tomé mejores decisiones. El problema es que siempre fui de sándwiches. Para comer, para cenar, para merendar... y a las tres de la mañana, o a las cinco... Así no podía seguir".

"Me dijo a mí mismo, 'quiero quitarme la camiseta en Instagram por última vez", comenta.

Ahora, O'Neal es otro: "No más pan. No más galletas, no más pasteles. Ahora, frutas, batidos de proteínas, ensaladas, pescado, pollo... En proporciones pequeñas. Perdí unos 10 kilos".

"Vi cosas que no había visto en 20 ó 30 años, como un 'six-pack'. No tuve de esos desde Miami Heat, en 2006", relata.

Shaquille habla sobre su rutina de entrenamientos: "Veinte minutos de cardio y luego pecho, bíceps, tríceps, abdominales... Una hora al día".