España consiguió por primera vez en su historia el primer puesto del ranking FIBA. Desde su implantación en 2010, Estados Unidos había liderado siempre la clasificación y perder la primera plaza les ha sentado bastante mal, como han demostrado con los tweets que publicaron.

Al conocerse el ranking, Estados Unidos puso un escueto tuit: "Increíble. Esto es bonito". Sin hacer referencia a España, pero publicándolo poco después del anuncio de la FIBA, era un claro mensaje a la clasificación.

Lejos de quedarse ahí, poco después publicaron un nuevo tweet con una foto de los últimos Juegos Olímpicos en Tokio, donde se llevaron el oro, y mencionaron a Francia y Australia, los otros integrantes del podio, con el siguiente mensaje: "No podemos esperar a enfrentarnos de nuevo pronto".

Ninguna de selecciones, ni la francesa ni la australiana, han respondido o dado me gusta a un tweet dedicado a un evento donde España no tocó medalla. De hecho, fue la propia Estados Unidos la que eliminó en Tokio a España en cuartos. Por si no había quedado claro el mensaje, la cuenta de la selección estadounidense lo quiso dejar claro.

Un aficionado español les respondió pidiendo una foto del Mundial, donde 'La Familia' venció y los estadounidenses quedaron séptimos, pero los norteamericanos respondieron con una foto del resultado de Tokio.

En Estados Unidos se han 'picado' con perder la primera posición del ranking FIBA, pero la realidad es que hasta febrero, como mínimo, esa posición pertenecerá a España.