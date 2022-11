España lidera el ranking FIBA. Por primera vez en la historia desde su implantación en 2010, Estados Unidos no encabeza la lista. A partir de ahora, y mínimo hasta febrero (cuando vuelvan a disputarse partidos de selecciones), los hombres de Sergio Scariolo son los números uno del baloncesto.

Este ranking se implementó para ordenar por posición a todas las selecciones y cuentan los resultados de los últimos ocho años tras cada actualización. Por tanto, para España cuentan los dos Eurobasket (2015 y 2022), el Mundial (2019) o el bronce olímpico (Río 2016) entre otros resultados.

Este adelantamiento se ha producido gracias a las victorias de la selección en la ventana FIBA ante Italia y Países Bajos, que también certificó la clasificación para el Mundial de 2023. A esto se une la derrota de Estados Unidos en el partido que disputó ante Brasil. Finalmente, España lidera la tabla con 758.6 puntos, 1.1 más que los estadounidenses.

Este hito, histórico para el baloncesto nacional, ha provocado la alegría de la Federación española, con su presidente Jorge Garbajosa a la cabeza: "El 18 de noviembre de 2022 ya es una fecha que quedará en el recuerdo de todos los que amamos el baloncesto. Se me vienen a la cabeza la selección de Los Angeles 84, los júnior de oro y todo lo que vino detrás: la Selección de las ventanas y los héroes del último Eurobasket. También quiero recordar a todos esos clubes, grandes y pequeños, entrenadores, árbitros... que tanto trabajan día a día para que España tenga esta posición de privilegio".

Sergio Scariolo, actual seleccionador, también publicó un mensaje celebrando la primera posición: "No es propiamente un título y probablemente no pueda mantenerse durante demasiado tiempo, pero es algo tan único, prestigioso e histórico que me siento tremendamente orgulloso de todos y todas los que, desde la Sub-12 a la Absoluta, han contribuido a ello".