Menuda la que se montó al comienzo del partido que los Golden State Warriors jugaron contra los Timberwolves. Nada más empezar, tremenda tangana que acabó con tres expulsados tras un par de minutos de juego después de una trifulca en la que, cómo no, estaba involucrado Draymond Green.

El de San Francisco, viendo la que se estaba liando, agarró por el cuello a Rudy Gobert, a quien digamos ya conocía 'de antes', y se marchó de la cancha junto a Klay Thompson. Jalen McDaniels, de los Timberwolves, también expulsado.

Cinco partidos le cayeron a Green, que no solo no se disculpa sino que ha justificado su acción: "No vivo la vida con arrepentimientos".

"Si me toca defender a un compañero y puedo defenderlo... ¿qué me importa lo que sientan los demás?", se cuestiona.

Y él mismo se responde: "Pienso en cómo se sentirá la gente que me importa. Es a lo que doy importancia".

En ese sentido, insiste: "¿Aprender la lección? La realidad es que esa lección que la gente cree que necesitas nunca es la correcta. No saben nada de ti".

Los Warriors están en una temporada más bien irregular. Décimos de su conferencia, suman 8 victorias y 9 derrotas y no dan la sensación de equipo candidato al anillo. Curry, y poco más.