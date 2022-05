El tiroteo en el que fueron asesinados 19 niños en una escuela de Texas tiene consternada a toda la población de Estados Unidos y algunas personalidades del mundo del deporte han expresado su tristeza y su dolor por lo ocurrido. Es el caso de Luka Doncic, que no ha dudado a la hora de pronunciarse al respecto, con la intención de concienciar a la sociedad aprovechando su gran relevancia pública en estos momentos en el país.

El jugador de Dallas Mavericks espera que no se vuelva a repetir ningún hecho similar, ya que da "mucha pena". "No creo que algo pueda ser peor. Es un desastre. Creo que eso no debería pasar en ningún sitio", sentenció el base esloveno que todavía mantiene a su equipo con vida después de liderar la victoria en el cuarto partido de la final de la Conferencia Oeste ante los Golden State Warriors (119-109).

No obstante, los de Stephen Curry todavía mantienen una cómoda ventaja al haber ganado los tres primeros encuentros, y tienen a los 'Mavs' contra la espada y la pared, sin poder volver a fallar. Precisamente el cuarto partido de la serie se disputó en Dallas, perteneciente a Texas y a unos 600 kilómetros de la población de Uvalde, donde murieron casi una veintena de niños, un profesor y el responsable del tiroteo.

"No creo que algo pueda ser peor, es un desastre, eso no debería pasar en ningún sitio." Luka Doncic sobre la masacre en una escuela primaria en Texas en la que perdieron la vida 19 niños y 2 adultos, se rindió un minuto de silencio previo al juego entre los Mavs y Warriors pic.twitter.com/JsnbLrEEZ9 — Pedro Silva (@pedritosilva) May 25, 2022

Los dos equipos y los aficionados presentes en las gradas del American Airlines Center guardaron un respetuoso minuto de silencio antes del partido por la auténtica tragedia que se vivió. La previa estuvo marcada por el contundente discurso del entrenador de los Warriors, Steve Kerr, que no se mordió la lengua y cargó duramente contra los republicanos por rechazar el control de las armas de fuego en Estados Unidos.

"En los últimos diez días, hemos tenido a ancianos negros asesinados en un supermercado de Búfalo, a feligreses asiáticos asesinados en el sur de California y ahora tenemos a niños asesinados en la escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado. Estoy tan cansado de subir aquí y ofrecer condolencias a las familias devastadas que están allá afuera", declaró furioso el técnico estadounidense ante los medios de comunicación.