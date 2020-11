Casi un mes después de que Los Angeles Lakers ganaran de nuevo un anillo y se abriera el debate sobre quien es mejor, si Michael Jordan o LeBron James, siguen saliendo estrellas a dar su opinión y parece ser que la discusión no se va a acabar pronto.

El último en unirse al debate ha sido Dino Radja, exjugador croata que ganó en Europa con Jugoplastika de Split y que jugó en la NBA con los Celtics, pero él lo tiene claro: "Cuando comienzan las comparaciones entre LeBron y Jordan, me dan ganas de vomitar".

"Mi hijo me asegura que LeBron es mejor, pero para mí, no hay discusión. Si hubiera jugado hace 20 años, LeBron no habría podido hacer ni la mitad de lo que hace. Hoy, cuando LeBron entra en la pintura, todos se alejan de él, pero Jordan era golpeado como nadie y aun así dominaba", ha explicado Radja para 'Index.hr'.

El exjugador de baloncesto ha asegurado que no vio "ni un solo partido" de la final de la NBA. Cree que la mayor liga del mundo ya no es como era: "No me gusta. Se ha convertido en un juego de estrellas. Todo está en los números. Los medios de comunicación están haciendo estrellas de la nada. El baloncesto que solía jugarse con los Pistons y los Knicks era baloncesto real. Ahora es un concurso de tres puntos. Hace 20 años, cuando querías anotar, tenías que hacer algo especial. Prefiero ver más la Euroliga, el Maccabi y el CSKA que las finales de la NBA entre Miami y los Lakers".

Aunque sí que admite haber seguido un poco a su antiguo equipo. "Vi alguno de los Celtics porque estoy apegado emocionalmente", zanjó el croata.