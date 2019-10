El mayor registro de triples en un partido de la mejor liga del mundo. No hace falta decir mucho más: solo mirar, creer y aplaudir las imágenes que nos recuerdan cómo Klay Thompson endosó 14 triples en Chicago, ante los Bulls, hace hoy justo 365 días.

52 puntos en 27 minutos, por otro lado. Aunque ese récord no era nuevo (si no que pregunten por el United Center). Pero lo que se vivió ese día en la NBA fue un espectáculo que quizá no se repita nunca.

Entonces los Golden State Warriors aspiraban a revalidar campeonato con Stephen Curry aplaudiendo la jugada. Pero la temporada, ya sabemos, acabó con los Raptors de Kawhi como campeones; Kevin Durant, fuera de los Warriors y lesionado de gravedad; y Klay Thompson, el protagonista, con el cruzado anterior de su rodilla destrozado.

Hace solo un año... pero se ha hecho muy largo en San Francisco.