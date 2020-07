El pasado 29 de mayo aparecieron en varios medios especializados en NBA que Luka Doncic, base de los Dallas Mavericks, estaba pasado de peso a causa de la falta de competición y entrenamientos por el confinamiento.

El periodista Tim MacMahon, de la 'ESPN', aseguró que había rumores de que el esloveno estaba, concretamente, "fondón". "Cada vez que Doncic se vaya al extranjero y esté fuera de la vista de los aficionados, la gente hablará de esto", indicó.

Pues el base ha contestado de manera muy rotunda a estas informaciones tras la vuelta a las pistas en Dallas, donde ya está preparando el regreso de la NBA para el próximo 30 de julio en la sede de Disney World (Orlando).

"Fue todo un malentendido. Mi representante habló de forma para jugar. Se han hablado de cosas que no se corresponden con la realidad, estúpidas controversias que no son verdad", expresó Doncic en una rueda de prensa virtual.

"Yo sé lo que me he cuidado y en el estado de forma en el que estoy. Estoy en buena forma y estoy convencido de que estaré todavía mejor cuando empiecen los partidos en Orlando", explicó el ex del Real Madrid.

¿Cuál es el objetivo de los Mavs en el tramo final de Liga? Doncic lo tiene claro y, de paso, se quita presión. "Nuestro objetivo debe de ser el de ganar la mayor cantidad de partidos posible. Jugar al baloncesto disfrutando y sin presión. Estoy convencido de que de esa manera, podremos conseguir nuestro objetivo. Debemos seguir trabajando para hacer un buen baloncesto y disfrutar jugando juntos", finalizó.