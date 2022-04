La bofetada de Will Smith a Chris Rock durante la entrega de los Premios Oscar 2022 se convirtió, sin duda, en el momento más viral y surrealista de la gala.

El presentador hizo una 'broma' relacionada con la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, algo que no sentó nada bien al actor. Varias semanas después las reacciones a este suceso siguen llegando, también desde el mundo del deporte.

El exjugador de baloncesto Shaquille O’Neal ha sido el último en pronunciarse al respecto, utilizando su puñetazo a Brad Miller en 2022 como comparación: "Nunca voy a decir que me equivoqué por lanzar ese puñetazo a Brad Miller. Nunca me vas a oír decirlo. Sucedió, seguimos adelante".

'Shaq' nunca se arrepintió de lo sucedido por aquel entonces y entiende que Will Smith tampoco lo haga. "Si le preguntas a 10 hombres, cuatro de ellos dirán: 'Yo haría lo mismo por mi mujer. No me preocupan las consecuencias. Ese hombre le faltó el respeto a mi esposa. Tengo que hacer lo que tengo que hacer'. Otros dos dirán 'Ah, no sé' y los otros cuatro dirán 'Eso estuvo mal, no deberías haberlo hecho'", añadió en su podcast 'The Big Accountability'.

Además, aprovechó la ocasión para lanzar un consejo directamente al actor: "Nunca permitas que tu esposa ni nadie hable en tu nombre". Lo cierto es que ha habido opiniones de todo tipo con respecto a la actuación de Will Smith, pero ni su propia mujer comprendió su actitud: "Exageró en su reacción, no necesito que mi marido me defienda".