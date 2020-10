La jugadora de baloncesto Paula Fraile, de 18 años, ha contado su calvario tras dar positivo por coronavirus con el objetivo de concienciar a las jóvenes. Lo ha relatado a través de las redes sociales.

"Cuando me enteré que tenía el Covid-19 siempre estuve bastante tranquila porque era joven", inicia su hilo en Twitter la jugadora del Canes WBB de la Universidad de Miami.

"Me sentía intocable, porque al fin y al cabo tenía 18 años y era deportista. Cuando llegué a Miami me detectaron un problema de salud debido a la infección (y mira que solo tuve síntomas leves) que no me ha dejado volver a disfrutar del baloncesto, y esperemos que lo haga pronto", cuenta la española, habitual en las concentraciones de las categorías inferiores de la selección española.

Y finaliza con un mensaje contundente: "Somos jóvenes, no intocables". "No pretendo contar mi vida, solo me gustaría decirles a todos aquellos que piensan que esto no va con ellos que no se la jueguen, que si ya no lo hacen por los suyos que al menos lo hagan por ellos mismos. Que la salud es lo más preciado y es más frágil de lo que podemos imaginar", finaliza.

La jugadora española continúa en Miami a la espera de poder volver al baloncesto, su gran pasión. Con este mensaje en redes, que ha sido muy viral en las últimas horas, pretende concienciar a una parte de la población que en muchos parece ignorar la gravedad de esta enfermedad.