Stephen Curry ha vuelto a demostrar una vez más que está hecho de otra pasta. La estrella de los Warriors dio un auténtico recital durante el calentamiento previo al partido que disputó su equipo anoche ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic.

El vídeo donde se ve a Curry anotando 14 tiros consecutivos ya se ha hecho muy viral en redes sociales. El base empezó lanzando desde la altura del tiro libre y se fue alejando progresivamente, llegando a anotar casi desde el medio campo para volver después hasta el lugar de origen.

Un total de 13 tiros sin fallo que remató con una espectacular 'bomba'. Los pocos aficionados presentes ya en aquel momento en el pabellón alucinaron con la facilidad anotadora del estadounidense.

El '30' demostró que la enchufa desde cualquier sitio, pero durante el partido no fue suficiente. Un extraordinario Luka Doncic fue vital en la remontada de su equipo en el último cuarto. Con 34 puntos acabó el esloveno, por los 27 de Curry.

