LeBron James volvió a Cleveland para ser campeón de la NBA, pero a algunos de sus excompañeros parece que no le quedó un buen recuerda de aquella etapa.

Es el caso de Iman Shumpert, que logró el anillo junto a LeBron en 2016. El jugador ha sido muy duro con el ahora alero de Los Ángeles Lakers.

"No, el que arruinó el baloncesto no fue Kevin Durant con su fichaje por los Warriors, fue LeBron James antes. Fue LeBron cuando se fue a jugar a Miami Heat. Y lo sabe, Bron sabe que arruinó el baloncesto", afirma.

E incide: "Personalmente, yo amaba la NBA por la lealtad que había, la fidelidad que pensaba que seguía existiendo. Pero LeBron, básicamente, acabó con eso, rompió ese código. No era lo que se suponía que tenía que hacer".

Con respecto al 'flopping', asegura que era algo que no hacía bien al baloncesto: "Lo peor con él era eso, le preguntábamos que por qué hacía tanto flopping. Y nos dijo esto, literalmente: 'tíos, si otros sacan los tiros libres que sacan yo tengo que hacerlo también. Me pegan mucho, y tengo que vendérselo a los árbitros porque soy tan fuerte que si no lo hago parece que no ha pasado nada".

Aquellos Cavs protagonizaron una gran pelea con los Warriors de Stephen Curry: "Teníamos dos estilos de baloncesto muy diferentes. Y sabíamos que el que pudiera imponer el suyo iba a marcar la tendencia en todo el baloncesto. Que la gente imitaría al que saliera vencedor de nuestros duelos".

"Que la gente imitaría al que saliera vencedor de nuestros duelos. Sabíamos que los niños iban a querer jugar al poste, tirar en fade away... o se iban a dedicar a tirar de lejos, a creer que está bien esa mierda de tirar desde casi el centro de la pista. Cuando Stephen Curry empezaba a meter esos tiros, Tyronn Lue nos decía si íbamos a salir a jugar, si estábamos en shock, nos apretaba para ver qué íbamos a hacer... Ellos dicen que cambiaron el baloncesto, para mí lo estropearon. Al menos el baloncesto que a mí me gusta", ha sentenciado.