Un jugador nunca visto en la NBA. Bol Bol, hijo del legendario Manute Bol, mide 218 centímetros, sube la pelota como un base, lanza triples como un escolta... y claro, tapona.

Se ha convertido en la sensación de la pretemporada NBA, que arrancó en la madrugada del miércoles en la burbuja de Orlando. Debutó con los Denver Nuggets... y todo el mundo habla de él.

Sus números fueron buenos, muy buenos. Firmó 16 puntos, 10 rebotes y 6 tapones. Una estadística nunca vista en un novato desde hace más de 20 años, según datos de la 'ESPN'. Eso sí, en pretemporada.

Bol fue seleccionado en el último Draft en el número 44 por los Nuggets, y hasta la fecha no había podido jugar por sus constantes problemas de lesiones. Su físico se mira bajo lupa. Un jugador con una envergadura de 234 centímetros que es capaz de esprintar con la pelota en sus manos.

Tras su sobresaliente actuación ante los Washington Wizards, se mostró encantado. "Lo mejor fue poder jugar después de tanto tiempo. He estado esperando este momento mucho tiempo, trabajando duro", declaró el joven de 20 años.

No me sorprende lo que ha pasado porque he estado trabajando muy duro, especialmente desde que llegué al campus. Traté de no estar nervioso y sabía que todo iba a venir", comentó.

Ha nacido una estrella en la NBA. Un jugador de unas características nunca vistas. No queda otra cosa que disfrutar de su juego.