Día histórico en la NBA. Becky Hammon, asistente de los San Antonio Spurs, se ha convertido en la primera mujer en dirigir a un equipo en la NBA.

Ocurrió en la madrugada de este miércoles en el duelo entre los tejanos y Los Angeles Lakers. Tras la expulsión de Gregg Popovich la entrenador tomó las riendas de la plantilla en el encuentro.

A sus 43 años Hammon es asistente de los Spurs desde hace más de una década. "Trato de no pensar en el enorme aspecto de esto porque puede ser abrumador y realmente no he tenido tiempo para reflexionar sobre ello", declaró a la finalización del encuentro. Un encuentro en el que los Spurs cayeron por 107 a 121 ante los grandes favoritos al anillo otra temporada más.

"Obviamente se trata de una situación de aprendizaje para todos nosotros, pero me hubiese encantado salir de la cancha con una victoria junto a ellos", comentó la preparadora estadounidense.

LeBron James también elogió su papel a la conclusión del choque: "Obviamente es alguien que ha hecho su trabajo en los últimos años y el entrenador 'Pop' (Gregg Popovich) le dio su oportunidad".

"Ha sido hermoso escucharla marcar las jugadas. Es muy apasionada sobre el deporte y le felicito a ella y a nuestra liga", finalizó 'The King', que este miércoles cumplió 36 años.