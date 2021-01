Otro récord más de Luka Doncic. El esloveno superó a Michael Jordan en número de triples-dobles en toda su carrera. Ya acumula un total de 29, uno por encima de la eterna estrella de la NBA.

Sus 36 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias no fueron suficientes para que sus Dallas Mavericks superaran a los Chicago Bulls. Y a la conclusión del encuentro fue muy autocrítico consigo mismo.

"La verdad es que no creo que haya sido un buen partido por mi parte. Debería haber sido mucho mejor. Al final eso no importa. Deberíamos haber ganado este partido y tendremos que salir más fuertes el próximo partido", afirmó a la Agencia 'EFE'.

"En la segunda mitad jugué terrible. Fui algo egoísta. Ese no fui yo en la segunda mitad, tiré algunos tiros que no debería haber tirado; tenía que haberlo hecho mejor en ese aspecto", señaló el ex del Real Madrid.

Asimismo, Doncic no quiso poner excusas al ser preguntado por las numerosas bajas del equipo tejano: "Nos faltan seis jugadores, pero no creo que sea una excusa. Tenemos jugadores que pueden jugar aquí, aunque está claro que les echamos de menos".

"Hay que crear nuestra energía, no puede ser que no puedas hacerlo porque no haya aficionados, y eso lo tenemos que hacer entre nosotros, en el equipo", sentenció.