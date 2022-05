Los Angeles Lakers están siendo el objetivo de numerosas críticas por su fracaso histórico esta temporada. Su propietaria, Jeanie Buss, ha dicho 'basta' y ha plantado cara a todos los comentarios negativos que están recibiendo después de quedarse fuera incluso de los puestos que dan acceso directo al 'play in' tras una desastrosa temporada, con un triste balance de 31 victorias y 48 derrotas.

Se trata de la cara visible de la franquicia, y su apellido ya tiene mucha historia dentro del club. Su padre, Doctor Jerry Buss, adquirió el conjunto angelino en el año 1979. En estos momentos, a pesar de la complicada situación que están atravesando, la actual propietaria se niega a vender la franquicia y confía en devolver al equipo al lugar que ha ocupado durante tantas temporadas.

"Soy la responsable y asumo la responsabilidad de cada decisión que se ha tomado. Pero no voy a vender la franquicia porque mi padre quería que siguiera siendo de nuestra familia. No me muevo de aquí, esto es lo que él quería. Como suelo decir, mi padre tenía sus hijos pero su bebé eran los Lakers. Y a mí me puso al cuidado de ese bebé, y voy a asegurarme de que ese bebé prospere", sentenció.

No obstante, dio un pequeño ultimátum a todos los integrantes de la franquicia: "Lo valoraremos todo y tomaremos medidas difíciles si los Lakers no están a la altura. Estoy perdiendo la paciencia porque teníamos la pasada temporada el cuarto presupuesto más alto en plantilla. Cuando gastas esa cantidad de dinero esperas llegar lejos en los playoffs. Así que sí, fue como un puñetazo para mí acabar así la temporada. No estoy feliz, no estoy para nada satisfecha".

Jeanie asegura que este año ha sido como "un golpe en las entrañas y tremendamente decepcionante, de los que parten el corazón". Además, confiesa que comprende a la perfección el enfado y la frustración que sienten todos los aficionados angelinos, pero apela a la paciencia y la confianza de que las próximas temporadas "serán mejores". Para ello es importante la renovación de Lebron James.

La leyenda de la NBA es una de las grandes estrellas de la plantilla de los Lakers, y el próximo 4 de agosto podrá firmar una renovación de su contrato por dos años más. La propietaria tiene claro que tratará de convencer al 'King' a través de cualquier medio. "Puede confiar en que tendremos las piezas para volver a ganar el título", apuntó en una entrevista concedida al medio 'Los Angeles Times'.

Otro de los temas controvertidos a los que tendrá que hacer frente es a la posible continuidad de Russell Westbrook en la plantilla de cara a la próxima temporada: "Es prematuro hablar de eso. Primero, hay que encontrar el entrenador ideal para liderar a este equipo. Entonces, cuando sepamos cómo va a querer jugar ese entrenador, habrá que ver cómo conjuntamos la plantilla".

Unas dudas que no existen con James y Anthony Davis: "No veo ninguna razón para pensar que no podemos volver a ser campeones con ellos. Algo que aprendí de Phil Jackson es que siempre hay un camino hacia el éxito". También confía plenamente en las capacidades de su directivo Rob Pelinka: "Creo que puede hacer un equipo y elegir un entrenador que nos devuelvan al lugar en el que tenemos que estar".