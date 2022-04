Eran los dos grandes favoritos para hacerse con el anillo al comienzo de temporada. Las apuestas les ponían por delante de Warriors y Bucks, y muy por delante de otros como los Heat o los Suns, o los Grizzlies, pero a pocos partidos para cerrar la fase regular Los Angeles Lakers y los Brooklyn Nets están siendo, sin duda, la gran decepción de la temporada.

Porque no tienen segura ni siquiera su plaza en 'playoff'. Es más, en el caso de los angelinos, ni tan siquiera saben si van a jugar los 'play in'. Con LeBron James y Russell Westbrook, y recuperado ya Anthony Davis, los californianos no están ni entre los diez primeros de su Confernecia.

Ahora mismo, son undécimos, por detrás de San Antonio Spurs y de New Orleans Pelicans. Precisamente, los de Louisiana fueron los que dieron la puntilla a los campeones de 2020, con dos victorias en dos partidos trascendentales. En el primero de ellos, remontaron 23 puntos.

Mal calendario para Lakers

Tienen perdido el 'basketaverage' con ambas franquicias, y están a un partido de los Spurs y a tres de los Pelicans. El calendario, además, no es ni mucho menos 'feliz' para los Lakers.

Cinco encuentros les quedan. Dos ante los Nuggets, metidos en plena batalla por 'playoff'. Otro, ante los desahuciados Thunder... y jugarán también ante los Warriors y ante los Suns, el mejor equipo de toda la NBA.

Como mucho podrán ser novenos, lo que hace que tengan que ganar dos partidos para estar en el 'play in'. Eso es, justo, lo que quieren evitar los Nets... pero parece más que complicado.

Los Nets buscan ser octavos

La franquicia de Brooklyn empezó con Durant, con Harden y con un Irving que no podía jugar en Nueva York. 'La Barba' se fue, pero Ben Simmons, el principal jugador que recibieron, ni ha debutado. KD ha tenido que tirar solo en muchos partidos del equipo de Steve Nash, pero no ha sido suficiente.

Tienen el 'play in' asegurado, pero ahora mismo deben ganar dos partidos para estar en 'playoff'. Su rival, ahora mismo, serían los Hornets aparte del perdedor del encuentro entre los Hawks, en racha, y los Cavaliers, la gran sorpresa junto a los Grizzlies de la NBA.

Les quedan cuatro encuentros, y el calendario les es favorable. Salvo los Hawks en el último partido, los demás rivales parecen ser 'asequibles' a priori. Los Rockets, los Knicks y los Pacers se verán las caras ante los de Brooklyn.

Están igualados con los Hornets en victorias y derrotas, y están a un triunfo de los Hawks. La séptima plaza, de los Cavaliers, parece imposible.

Así pues, los dos grandes favoritos al anillo según las apuestas al comienzo de temporada pueden quedarse sin participar en la 'fiesta' de los 'playoff'.