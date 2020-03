Álex Abrines ha dicho 'basta' en redes sociales. El jugador del Barcelona se ha cansado de tanta filtración a los medios y apunta a un chivato o bien en la plantilla culé o incluso entre los jefes del club.

No se quien filtra cosas que SOLO se han hablado por un grupo de whatsapp de jugadores y respectivos jefes del club... pero la única razón que veo es que queráis destrozar al equipo. NO LO CONSEGUIREIS o si, y os quedareis sin equipo. #allavosotros

Y confio en los jugadores 100%. Tampoco se hasta donde llega la cadena de mando y cuantas personas saben de la situacion individual de cada uno... pero no se pueden hacer las cosas asi. (Obviamente el grupo de whatsapp es solo jugadores jejeje)

Abrines se sumó así a otros compañeros de equipo, como Nikola Mirotic y Pau Ribas, que apuntaron a la existencia de un topo. El ex de los Bucks, además, negó que se hubiera visto sometido a presiones para aceptar el ERTE del Barça.

No es verdad !!! Yo en ningún momento he hablado con el presidente sobre esta teme y a mi nadie me ha presionado nada para que lo acepte. Ha sido mi propia decisión de apoyar el club en este momento