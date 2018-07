Acuerdo sin cerrar entre Pelicans y Bulls por el traspaso de Mirotic

Nikola Mirotic podría salir en las próximas horas de Chicago con destino a Nueva Orleans. Los periodistas Adrian Wojnarowski y Vincent Goodwill informaron sobre el acuerdo al que han llegado los Bulls y los Pelicans por el ala-pívot, por el cual el hispano-montenegrino recalaría en su nuevo equipo a cambio de Omer Asik y una primera ronda del draft.

Cuando todo parecía cerrado, Wojnarowski informaba de que falta la confirmación de Mirotic, que puede vetar cualquier traspaso que no le asegure mantener la totalidad de su contrato con los Bulls, el cual renovó el pasado verano.

New Orleans and Chicago had a deal for Nikola Mirotic, but it's fallen apart for now, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 de enero de 2018

Chicago and New Orleans don't need Mirotic's permission to make trade should his $12.5M team option in 2018-19 get guaranteed with a trade. Without that salary guaranteed prior to finalizing trade, teams need Mirotic to agree. Otherwise, Mirotic likely becomes a rental for Pels. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 de enero de 2018

En él, firmó cobrar 27 millones de dólares por dos temporadas, la segunda con una opción de equipo, temporada que los Bulls le aseguraron y condición que los Pelicans no le han afirmado con rotundidad que cumplirán, por lo que perdería casi 13 millones de dólares.