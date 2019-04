Vuelven las voces de Mercury y Bowie: la banda 'Queen' rescatará material inédito que nunca salió a la luz

Eran dos voces que no necesitaban instrumentos. Pero si a esas voces se les unía una guitarra, una batería y la mejor línea de bajo de la historia del pop, salía algo como 'Under Pressure'. El tema fue compuesto a medias por Freddie Mercury y David Bowie. El cantante de 'Queen' tenía la mayor parte de la melodía pero no había encontrado las palabras adecuadas. Bowie escuchó las notas y al poco tiempo volvió con la letra de la canción.

El problema de aquella unión fue que los dos talentos acabaron chocando. Bowie y Mercury discutieron mucho durante el tiempo que colaboraron juntos. Pero aun así, fue una época muy fructífera. En aquel encuentro se grabaron varios temas que nunca han visto la luz, hasta ahora.

Brian May, el guitarrista de 'Queen' reconoce que de aquella reunión solo 'Under Pressure' salió a la luz. Hay mucho material grabado que la banda está pensando en rescatar porque semejantes voces merecen ser disfrutadas siempre.