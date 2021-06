Este miércoles se cumple un año desde que Pau Donés nos dejó. No obstante, su legado sigue más vivo que nunca. Porque la camiseta que el propio músico diseñó nos recuerda que 'vivir es urgente', y ahora tú también puedes hacerte con ella. Al comprarla, colaboras con la investigación contra el cáncer. Muchos compañeros y amigos han querido vestirla para recordarle.

Entre ellos, claro, se encuentra Jordi Évole, amigo de Pau, periodista y presentador de Lo de Évole que le realizó su última entrevista. Ha querido recordar así "uno de los lemas de vida de Pau". No ha sido el único. Personalidades de la talla del músico Jorge Drexler, el jugador de baloncesto Ricky Rubio o la oncóloga Elena Élez, doctora que trató el cáncer del artista han compartido esta iniciativa en redes sociales.

Pero son muchos más: Andreu Buenafuente, Dani Rovira, Pau Gasol, Antonio Carmona, Estopa, Karlos Arguiñano o Dani Martín han participado en esta campaña. Incluso desde la propia cuenta oficial de de Jarabe de Palo han destacado que "esta camiseta es urgente" porque "habla de la amistad, de la muerte y de los golpes. Pero, sobre todo, habla de la vida. De cómo vivirla".

Porque durante su encuentro con Évole, Pau Donés nos dejó toda una colección de reflexiones de lo más inteligentes, emotivas y profundas. "No pasa nada si se nos ve enfermos", contaba el artista al periodista, afirmando: "A lo mejor mañana estoy muerto, pero vale la pena estar hoy aquí. No obstante, no podía evitar hacerse una pregunta clave: "¿Por qué no me puedo quedar un poco más?".

En una despedida que conmocionó a España, Pau Donés quiso destacar varias cuestiones: "No odiéis, que la vida son cuatro días y tres pasaron ya". También, que "cuando aceptas que (la muerte) va contigo y que no es algo malo, vives más tranquilo" y, por último, quiso agradecer el apoyo de un entorno que le hizo crecer como músico y persona: "Gracias a los que han hecho que mi vida sea un privilegio".