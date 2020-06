El cantante y compositor Pau Donés ha fallecido este martes a los 53 años. Autor de grandes éxitos, junto a Jarabe de Palo ha puesto banda sonora a muchos momentos de más de una generación, pero si hay una canción que marcó un antes y un después en la banda fue 'La Flaca'.

El tema dio nombre al primer álbum del grupo, lanzado en 1996, pero no se popularizó hasta el año siguiente gracias a una campaña publicitaria que hizo que fuera considerada la canción del verano. Donés compuso la letra en La Habana, durante un viaje que hicieron con el director de cine Fernando de France para grabar el videoclip de 'El Lado Oscuro'.

Allí conoció a 'La Flaca', de la que guardó su identidad durante más de 20 años, hasta que la desveló en su libro, "50 palos", en el contó que era una joven modelo llamada Alsoris Guzmán a la que vio por primea vez en la discoteca 1830 pero que todo el mundo conocía como La Tasca: "Tomamos unos mojitos y cuando nos marchábamos entró en el local una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa roja semitransparente, y en la cara dos soles que sin palabras hablaban", narra en sus páginas.

El grupo buscaba modelo para su videoclip, estuvieron buscando pero en la mente de todos estaba la chica del vestido rojo. "Allí que fuimos cada noche hasta que por fin la encontramos. Una diosa, eso es lo que e. Y sin más prolegómenos, Alsoris aceptó".

'La Flaca' se unió al grupo durante su estancia en La Habana y Donés escribió en una noche la canción, que le entregó en un sobre al día siguiente. Aunque no grabaron el vídeo para 'El Lado Oscuro' porque la lluvia no dio tregua, De France vio la letra de la canción inspirada en Alsoris y cambió de idea, decidió que ella sería la protagonista del vídeo para este tema y no para el primero.

Hasta la publicación del libro se especuló mucho con quién sería esa misteriosa joven y cómo terminó la historia, que fue finalmente explicada por la protagonista del tema en una entrevista en El Mundo : "Surgió un beso, pero ya; un beso en el autobús cuando íbamos en viaje por Cuba. Él era una persona tímida entonces, aparte de que éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa".

Según contó, Alsoris se mudó al poco tiempo a Milán donde vive con su hijo y nunca retomó el contacto con Donés.