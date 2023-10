Versiones regrabadas y nuevos temas es el contenido del nuevo álbum que ha sacado a la luz este viernes la cantante estadounidense Taylor Swift, bajo el título "1989 (Taylor's Version)". Y lo ha hecho con un propósito: reapropiarse de los derechos perdidos sobre buena parte de sus discos.

Se trata de la cuarta entrega de los álbumes de Taylor's Version que la artista puso en marcha para regrabar sus propios temas, aunque este álbum incluye seis canciones nunca antes publicadas, como "Slut!", "Say Don't Go", "Now That We Don't Talk" o "Suburban Legends". También 21 canciones regrabadas. Incluida una versión con el rapero y compositor Kendrick Lamar, una experiencia que la cantante ha calificado como "una de las experiencias más inspiradoras de mi vida".

El lanzamiento de este álbum había sido anunciado tras el éxito de los trabajos anteriores y sus seguidores han podido encontrar este viernes la reinterpretación de conocidos y exitosos temas de Taylor Swift como "Blank Space", "Style" o "Shake it Off".

La cantante puso en marcha este proyecto después de la compra de su antiguo sello discográfico Big Machine por parte del empresario estadounidense Scooter Braun para poder recuperar así los derechos de autora de sus temas.