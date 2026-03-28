El tajante mensaje de Marc Giró en contra de la guerra: "Nada justifica el sufrimiento de la población civil; cada cifra es una familia rota"

¿Qué ha dicho? El presentador ha defendido que "decir 'no' a la guerra no es un simple eslogan, sino una responsabilidad, lo que nos define como defensores de los derechos humanos".

Marc Giró ha emitido un firme mensaje contra la guerra desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Ha expresado que "nada justifica el sufrimiento de la población civil" y ha defendido la protección de personal humanitario y periodistas. Giró ha rechazado la "deshumanización", afirmando que cada cifra representa vidas e historias interrumpidas. Ha subrayado la importancia de no normalizar la violencia y ha denunciado la impunidad. Asimismo, ha enfatizado que decir "no" a la guerra es una responsabilidad y ha elogiado el trabajo de UNRWA en la protección de refugiados palestinos, concluyendo con un claro llamado a la paz y la vida.

Marc Giró ha lanzado un contundente mensaje en contra de la guerra desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). "No a la guerra y a las ofensivas militares, porque nada justifica el sufrimiento de la población civil", ha defendido, a lo que ha añadido: "No a los ataques contra quienes cuidan y cuentan, porque el personal humanitario, los periodistas, los sanitarios, los profesores, nunca deberían ser objetivos".

En la misma línea, Giró ha mostrado su rechazo a la "deshumanización", ya que, ha dicho, "cada cifra es una vida, una historia interrumpida, una familia rota". "Digamos 'no' a la violencia porque normalizarla es el primer paso hacia la indiferencia. Y no a la impunidad y a la destrucción del derecho internacional, porque cuando no hay consecuencias, cuando no hay justicia, lo que hay es impunidad para que la violencia continúe y se cronifique. Fue un error creer que Gaza era una excepción", ha manifestado.

Por ello, ha destacado, "no se debe silenciar la voz de los que denuncian". "Decir 'no' a la guerra no es un simple eslogan, sino una responsabilidad, es lo que nos define como defensores de los derechos humanos", ha opinado el presentador de Cara al Show, al tiempo que ha afirmado que "exigir rendición de cuentas es justicia y defender el trabajo humanitario es humanidad".

De esta forma, Giró ha insistido en su mensaje del "'no' a la guerra, 'no' a la violencia y 'no' a la impunidad". "Y sí a quienes incluso en las peores circunstancias siguen protegiendo la vida. UNRWA lleva décadas protegiendo a millones de personas refugiadas de Palestina en Gaza, Cisjordania, en el Líbano, en Siria y en Jordania. Son escuelas abiertas a protección médica y ayuda humanitaria diaria. Es, en muchos casos, la diferencia entre la supervivencia y el abandono", ha subrayado, tras lo que ha concluido su intervención desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo declarando que "junto con UNRWA", su mensaje es claro: "Sí a la paz y sí a la vida".

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