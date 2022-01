La televisión francesa ha sido escenario y testigo de un momento tan inédito como especial, protagonizado por el cantante Paul Van Haver, más conocido como Stromae. El músico ha reaparecido tras siete años retirado de los focos en la cadena 'TF1' para presentar su nuevo disco, 'Multitude', que se publicará el 4 de marzo de este año.

En ese espacio le han realizado una entrevista para analizar la concepción de este nuevo trabajo. "En tus canciones hablas mucho sobre la soledad, ¿te ayuda la música a liberarte de ella?", le ha preguntado la periodista Anne-Claire Coudray, presentadora del informativo francés de TF1, uno de los más seguidos a nivel no solo nacional, sino europeo.

Ha sido precisamente en este momento cuando Stromae ha decidido responder, pero no de cualquier forma. Lo ha hecho cantando el que es el primer 'single' del disco que verá la luz en marzo: 'L'enfer'.

"No soy el único que se siente solo, y eso ya es algo. Y si contara a todos los que se sienten como yo, seríamos muchos. He considerado el suicidio varias veces y no estoy orgulloso de ello. A veces sientes que sería la única manera de silenciarlos, a esos pensamientos que me hacen pasar un infierno", ha recitado Stromae mientras miraba a cámara y no perdía en ningún momento el tono, creando un momento sobrecogedor e intenso.

Una performance que la presentadora le ha agradecido profundamente. Stromae saltó a la fama en 2009 con el conocido tema 'Alors on danse', una canción que le catapultó de inmediato a la fama y que le permitió dar a conocer al mundo no solo unas melodías de lo más rítmicas y bailables.

También, letras muy profundas y duras -como es el caso de 'L'enfer'- que pronuncia a modo de relato de lo que no ha sido ni mucho menos una vida fácil. En el año 2016, decidió retirarse de la música por cuestiones de salud mental.