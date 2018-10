Spotify filtra que Rosalía actuará en la Plaza de Colón y Red Bull lo desmiente

El evento, patrocinado por Red Bull, aún no tenía lugar ni hora, pero la plataforma Spotify se ha adelantado a los deseos de la marca de bebida energética, que pretendía mantener el secreto hasta el día 30 a mediodía.

La plataforma musical ha mantenido por unos minutos la información dentro de la descripción de su lista 'This Is Rosalía' y, poco después, lo ha eliminado. Red Bull no se ha responsabilizado de la información de Spotify y ha comunicado a 'eldiario.es' que hasta el día 30 no habrá confirmación oficial del lugar y hora del concierto ya que, han asegurado, aún se encuentran en negociación con el Ayuntamiento de Madrid para concretar el espacio.

Imagen de la filtración de Spotify sobre el concierto de Rosalía | 'eldiario.es'

'El mal querer' es el segundo trabajo discográfico de la catalana, compuesto con la colaboración de El Guincho. Con tan solo 25 años ha conseguido batir récords con su disco 'Los ángeles', que fue coronado como el cuarto mejor disco nacional. Además, ampliará sus actuaciones hacia el mundo del cine: actuará en la próxima película de Almodovar, 'Dolor y gloria'.

La cantante que ha revolucionado la música española y fusionando el flamenco con la música urbana ya ha alcanzado el número 1 de tendencias de Youtube con el adelanto del disco producido en Canadá. 'Malamente' y 'Pienso en tu mirá' han sido los dos temas que ha avanzado la artista, ambos cuentan con millones de reproducciones en Spotify.

En el disco se podrán escuchar las colaboraciones de artistas como 'C.Tangana' en 'Malamente', 'Los Mellis' en 'Pienso en tu mirá', 'Las Negris', Milagros, Juan Mateo y Rossy de Palma entre otros, y estará compuesto por once singles.