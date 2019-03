Soziedad Alkoholika: "A la derecha no le gusta que la gente ejerza su libertad de expresión"

DENUNCIAN UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN SU CONTRA

Continúa la polémica tras la suspensión del concierto de Soziedad Alkoholika en Madrid. El Ayuntamiento ha prohibido el acto en Vistalegre por "peligro de alteración del orden público", algo que rechaza el grupo: "Saben que no va a pasar nada, pero no les gusta que cantemos nuestras canciones en Madrid". Además, creen que hay otros espectáculos en los que se hace la 'vista gorda', como el fútbol: "Todos los días hay movidas y nunca han prohibido ningún partido". Desde su punto de vista, "asusta un poco que se tomen tantas molestias con un simple grupo de música", y es que, denuncian, "a la derecha no le gusta que la gente ejerza su libertad de expresión".