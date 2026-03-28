De la simpatía de 'E.T' a la destrucción de 'Independence Day': ¿cómo sería un primer encuentro con los extraterrestres?

Los detalles A falta de que la realidad supere a la ficción, Spielberg ha sido uno de los directores que más ha jugado con la idea de la vida alienígena, llevándoles incluso hasta 'Indiana Jones'. Este año estrena 'El día de la revelación'.

El interés por la vida extraterrestre ha sido una constante en la cultura popular, alimentado por la ciencia ficción en el cine y la literatura. Directores como Steven Spielberg han explorado este tema en películas como 'E.T.' y 'La Guerra de los Mundos', mostrando diferentes perspectivas sobre los alienígenas, desde seres amigables hasta invasores hostiles. Obras como 'Independence Day', 'Mars Attacks', 'Encuentros en la Tercera Fase', 'La Llegada' y 'Contact' han planteado preguntas sobre el primer contacto y la comunicación con civilizaciones extraterrestres. En 2026, se espera la llegada de 'Proyecto Salvación' y 'El día de la revelación', que seguirán explorando estas fascinantes cuestiones.

Mirando hacia arriba. Hacia las estrellas. Imaginando si hay vida más allá de la Tierra. Es el pensamiento de muchos y de muchas. Es lo que hay en las cabezas de no pocas personas acerca de si sí o de si no. De si habrá extraterrestres o si no los habrá y si, en caso de respuesta afirmativa, cómo será ese primer encuentro con ellos. Una pregunta que la ciencia ficción, a través del cine y de los libros, ha tratado de responder.

Porque han sido bastantes las iteraciones de los alienígenas en el mundo del arte. Tanto en las páginas como en la gran y pequeña pantalla, estos seres han tenido un protagonismo más que importante para escritores y para directores. Para profesionales de la talla de Steven Spielberg, que desde siempre ha sentido cierta predilección por lo que hay en el espacio.

Lo dejó claro en 'E.T.', con una película que hace que alguno y alguna haya visto cómo se le cae una lagrimilla con según que escenas. Era un extraterrestre majo, no como los que el director llevó al cine con su versión de 'La Guerra de los Mundos'. Tal era su fijación con ellos que incluso se los llevó a la saga de 'Indiana Jones'.

Y es que los hay de todo tipo, tanto los que llegan a la Tierra en son de paz como los que se dedican a destruir todos los iconos estadounidenses en su invasión. Sí, es lo que sucede en 'Independence Day'. Es lo que pasa, también, en 'Mars Attacks', donde además llega también la pregunta de cómo sería la comunicación con ellos.

Ahí lo de lanzar una paloma blanca no salió especialmente bien. Es en ese momento cuando llega la opción de la música, con maestros como por ejemplo John Williams y sus obras en 'Encuentros en la Tercera Fase'.

Porque el lenguaje sería el gran escollo. En ese sentido, 'La Llegada' de Denis Villeneuve, lo retrató todo con maestría. Y también en Contact se vio qué podría significar un primer contacto con una raza alienígena.

Para 2026, a falta de saber si la realidad supera a la ficción en algún momento, aparecen 'Proyecto Salvación', la adaptación de la novela de Andy Weir, y de nuevo Spielberg con 'El día de la revelación'.

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